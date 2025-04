Quotidiano.net - E’ il giorno dei dazi di Trump, in vigore le prime tariffe al 10%. Alcune merci sono esenti, ecco quali

Roma, 5 aprile 2025 – L’ora X è scattata: alle 6 di stamattina (ora italiana)entrati ini nuoviglobali voluti dal presidente degli Stati Uniti Donald. Dopo l'annuncio ufficiale di mercoledì sera, i mercati azionari di tutto il mondocrollati con una perdita di valore globale stimata in 9mila miliardi di dollari (5.200 miliardi solo a Wall Street) un crollo analogo a quello dell’11 settembre. “E’ la fine di un mondo, quello degli ultimi trent’anni, basato su intensi scambi comali”, come ha rilevato l’economista Carlo Cottarelli. Ientrati oggi inun balzello generalizzato del 10% sulle importazioni da tutti i paesi, restano fuori per il momento metalli preziosi e non – come oro, argento, platino, rame, palladio – materie(petrolio, gas), chip, legname e prodotti farmaceutici.