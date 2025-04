Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: cosa dicono le previsioni astrologiche del 6 aprile 2025

L'diFox del 6segnala il transito della Luna in Leone. Si prospetta una giornata spirituale e ruggente. Non sono pochi i segni che avranno la loro bella ‘gatta da pelare'. Grazie alle indicazioni del famoso astrologo, è possibile trarre il massimo da queste 24 ore. Fatta questa premessa, scopriamolediFox di domenica 6, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - La Luna continua a essere favorevole, creando un'atmosfera propizia per affrontare sia questioni lavorative che sentimentali. Approfitta di questa energia positiva per prendere decisioni importanti o per chiarire situazioni rimaste in sospeso.