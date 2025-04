Lanazione.it - Filippo Inzaghi conferma la formazione vincente per la sfida all'Arena

Squadra che vince non si cambia. Un detto sempreverde nello sport, così come nella vita, al qualesi affida come un mantra. Ladell’è troppo importante, rappresenta un’occasione troppo ghiotta per allungare momentaneamente a undici punti rispetto allo Spezia. Non c’è tempo per esperimenti. Possiamo così aspettarci un undici di partenza con solo un cambio rispetto allascesa in campo a Cosenza una settimana fa. Anche se, lo stesso allenatore ha alzato l’attenzione: "Ho molti dubbi". Sono tanti i giocatori in forma, e chissà di non essere sorpresi nella lettura delle ufficiali. Rimaniamo però all’ipotesi iniziale, l’unica modifica dovrebbe essere quella rappresentata da Olimpiu Morutan. Il numero 80, recuperato a pieno dopo il problema accusato in nazionale, è il candidato numero uno per la maglia da titolare sulla trequarti (in vantaggio rispetto ade Meister) per sostituire Matteo Tramoni.