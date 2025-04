The Duskbloods | Nuovi dettagli sul Bloodborne con i vampiri

Duskbloods, il leggendario Hidetaka Miyazaki guida lo studio giapponese verso territori inesplorati, realizzando il suo primo titolo esclusivo per Nintendo Switch 2 e abbracciando per la prima volta una struttura PvPvE online.Una nuova frontiera per FromSoftwareDa sempre maestro della narrazione criptica e dell’atmosfera decadente, Miyazaki sorprende ancora: The Duskbloods non rinnega le sue radici single-player, ma le espande in una dimensione condivisa, dove i giocatori non solo combattono nemici ambientali, ma si scontrano tra loro in una lotta per il potere assoluto. Gamerbrain.net - The Duskbloods: Nuovi dettagli sul Bloodborne con i vampiri Leggi su Gamerbrain.net In un panorama videoludico dove le formule consolidate spesso dominano, FromSoftware rompe gli schemi con un progetto che mescola misticismo, memoria e potere in un connubio audace e profondamente evocativo. Con The, il leggendario Hidetaka Miyazaki guida lo studio giapponese verso territori inesplorati, realizzando il suo primo titolo esclusivo per Nintendo Switch 2 e abbracciando per la prima volta una struttura PvPvE online.Una nuova frontiera per FromSoftwareDa sempre maestro della narrazione criptica e dell’atmosfera decadente, Miyazaki sorprende ancora: Thenon rinnega le sue radici single-player, ma le espande in una dimensione condivisa, dove i giocatori non solo combattono nemici ambientali, ma si scontrano tra loro in una lotta per il potere assoluto.

The Duskbloods, primi dettagli sul nuovo gioco FromSoftware in arrivo in esclusiva su Switch 2. The Duskbloods avrà più di 12 personaggi giocabili e sarà solo multiplayer: i dettagli da Hidetaka Miyazaki. The Duskbloods è veramente un Bloodborne 2? Vediamo come funziona, secondo le parole di Miyazaki stesso. The Duskbloods Hidetaka Miyazaki ci Spiega Il Gameplay in anteprima della nuova opera From Software. FromSoftware annuncia The Duskbloods, multiplayer esclusivo per Switch 2!. The Duskbloods Anteprima: il genio e la follia di FromSoftware per la prima vota in esclusiva Nintendo Switch 2. Ne parlano su altre fonti

The Duskbloods: Miyazaki svela nuovi dettagli - Il sangue come simbolo di potere, memoria e trascendenza: è questa la chiave di lettura che Hidetaka Miyazaki, rinomato director di FromSoftware, offre nel suo nuovo progetto esclusivo per ... (techgaming.it)

The Duskbloods avrà più di 12 personaggi giocabili e sarà solo multiplayer: i dettagli da Hidetaka Miyazaki - Hidetaka Miyazaki, leggendario game director noto per il suo lavoro su Dark Souls, Bloodborne, Sekiro ed Elden Ring, è intervenuto ai microfoni di Nintendo per parlare del suo prossimo progetto, The D ... (it.ign.com)

The Duskbloods: FromSoftware annuncia un’esclusiva per Nintendo Switch 2 - FromSoftware ha annunciato The Duskbloods, un nuovo titolo esclusivo per Nintendo Switch 2, durante il recente Nintendo Direct del 2 aprile. Il gioco, previsto per il 2026, sembra essere un successore ... (informazione.it)