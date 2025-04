Siria le bombe di Israele sulle truppe di al-Jolani sono un messaggio a Erdogan

Israele ha alzato l'asticella dello scontro con il nuovo regime Siriano di Ahmed al-Sharaa, meglio noto come Abu Mohammad al-Jolani, cogliendo l'occasione per colpire a più riprese il Paese levantino dopo la caduta del rais Bashar al-Assad a dicembre. I raid aerei più recenti, avvenuti il 2 aprile, hanno la firma israeliana e un duplice destinatario: da un lato, la Siria islamista; dall'altro, il suo patrono regionale, la Turchia di Recep Tayyip Erdogan, con cui il confronto per la definizione degli spazi di potere nel Medio Oriente contemporaneo è in continuo svolgimento e unisce elementi di cooperazione a fasi di esplicita competizione.I nuovi raid israeliani sulla SiriaQuest'ultimo caso si è verificato il 2 aprile, quando come ha scritto Francesco Petronella sul sito dell'Ispi "l'aviazione israeliana, nel giro di 30 minuti, ha preso di mira obiettivi nel governatorato centrale di Hama, dove l'aeroporto militare è stato quasi completamente distrutto.

