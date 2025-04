Sport.quotidiano.net - Prato Half Marathon e Un po’ ‘n poggio: il ritorno delle corse podistiche 2025

Due iniziative dedicate al podismo, ormai istituzionalizzatesi, pronte a tornare ad una settimana di distanza l’una dall’altra. Tutto pronto per le edizionidi "Un po’ ‘n" e della "", presentate ieri in Comune alla presenza degli organizzatori, del presidente del consiglio Lorenzo Tinagli e dei consiglieri delegati allo sport Luca Vannucci e Gianluca Coppini. Si parte con Un po’ ‘n, la "camminata ecologica" che torna per la ventiseiesima edizione. La partenza è libera e fissata per domani dalle 8,30 alle 10 da Piazza Mercatale. La scelta dei percorsi vede tre tragitti di 6, 15 e 20 km. L’iscrizione costa 15 euro (7 per i bambini) ed è possibile effettuarla sul sito online della manifestazione. Il prossimo 13 aprile si correrà invece la: partenza alle 9,30 dal Castello dell’Imperatore, per 21,097 km tutti pianeggianti da correre per le vie della città.