Real Madrid Florentino Perez spiazza tutti | altro big italiano dopo Ancelotti

Ancelotti ha un altro anno di contratto col Real Madrid e ad oggi, stando anche a quanto raccolto da Calciomercato.it qualche settimana fa, intende rispettarlo. La priorità del tecnico emiliano, per il quale si sono mossi i Friedkin, è per l’appunto la permanenza a Valdebebas, ma con Florentino Perez al comando non può avere la certezza di restare sulla panchina delle ‘Merengues’.Real Madrid, Florentino Perez spiazza tutti: altro big italiano dopo Ancelotti (LaPresse) – Calciomercato.itIn caso di zero titoli, o anche solo in caso di mancata vittoria della Champions, il presidente del club più importante al mondo potrebbe decidere di iniziare un nuovo ciclo con un altro tecnico. Calciomercato.it - Real Madrid, Florentino Perez spiazza tutti: altro big italiano dopo Ancelotti Leggi su Calciomercato.it Sarebbe una scelta dir poco sorprendente quella del numero uno delle ‘Merengues’. Ecco le ultime dalla SpagnaCarloha unanno di contratto cole ad oggi, stando anche a quanto raccolto da Calciomercato.it qualche settimana fa, intende rispettarlo. La priorità del tecnico emiliano, per il quale si sono mossi i Friedkin, è per l’appunto la permanenza a Valdebebas, ma conal comando non può avere la certezza di restare sulla panchina delle ‘Merengues’.big(LaPresse) – Calciomercato.itIn caso di zero titoli, o anche solo in caso di mancata vittoria della Champions, il presidente del club più importante al mondo potrebbe decidere di iniziare un nuovo ciclo con untecnico.

Real Madrid, Florentino Perez spiazza tutti: altro big italiano dopo Ancelotti. Florentino Perez rompe la sua regola principale al Real Madrid: fa una sorpresa ai calciatori. Florentino Perez è stato rieletto Presidente del Real Madrid. Real Madrid, Florentino Perez rieletto presidente fino al 2029. Florentino Perez rieletto presidente del Real Madrid: è ufficiale. Ufficiale, Florentino Perez presidente del Real Madrid fino al 2029. Ne parlano su altre fonti

Florentino Perez rompe la sua regola principale al Real Madrid: fa una sorpresa ai calciatori - In Champions League il Real ha giocato 12 partite, una in meno di tutta la scorsa edizione: per le vittorie contro City e Atletico il presidente Florentino ... (fanpage.it)

Real, strappo alla regola di Florentino Perez: maxi bonus dopo l'eliminazione dell'Atletico - Uno strappo alla regola, per premiare quelle quattro gare in più che a fine stagione potrebbero avere un peso specifico notevole. Il presidente. (tuttomercatoweb.com)

Real Madrid umiliato, furia Florentino Perez: riflessioni su Ancelotti, gli scenari - Un Real Madrid ancora piccolo con le grandi ... digerito dall'ambiente madridista e in particolare dal presidente Florentino Perez, che notoriamente non gradisce queste figuracce in mondo visione. (msn.com)