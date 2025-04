La scuola del futurono no può essere solo virtuale bisogna iniziare ad usare le mani

scuola italiana tenta oggi un profondo rinnovamento, cercando di rispondere alle sfide di un’epoca sempre più dominata dal digitale, dall'immaterialità e dall'intelligenza artificiale. In questo panorama in rapida trasformazione, emerge con forza la necessità di riscoprire una dimensione concreta, tangibile e umana dell'apprendere. La scuola del futuro non può essere solo virtuale: ha bisogno di mani, di oggetti, di progetti concreti, di errori che lasciano tracce e successi che si toccano.L'articolo La scuola del futurono no può essere solo virtuale, bisogna iniziare ad “usare le mani” . Leggi su Orizzontescuola.it Nuove indicazioni nazionali per il primo ciclo, riforma degli istituti tecnici e professionali, linee guida per le STEM: laitaliana tenta oggi un profondo rinnovamento, cercando di rispondere alle sfide di un’epoca sempre più dominata dal digitale, dall'immaterialità e dall'intelligenza artificiale. In questo panorama in rapida trasformazione, emerge con forza la necessità di riscoprire una dimensione concreta, tangibile e umana dell'apprendere. Ladel futuro non può: ha bisogno di, di oggetti, di progetti concreti, di errori che lasciano tracce e successi che si toccano.L'articolo Ladelno puòad “le” .

La scuola del futurono no può essere solo virtuale, bisogna iniziare ad "usare le mani". Scuola del futuro: no alla DAD ma sì alla tecnologia. Toscana : consigliera regionale Elena Rosignoli (Pd), “l?? ???????????? ??` ???? ????????????: ???? ???????? ???????????????????????? ???????????? ?????? ??????????????. In Toscana dovrebbero scendere da 470 a 446 entro il 2027. Interpretare il futuro? No conoscersi meglio: così è rinata la passione per l’astrologia di Millennial e.... Teore Grimaldi svela il suo futuro: “No all’Afragolese, ecco dove andrò”. Tutto sul mondo dei droni. Ne parlano su altre fonti

La scuola del futuro ha bisogno di più formazione per i docenti - Scorrendo la piattaforma “Scuola futura” del Ministero – tuttavia - si nota che nella quasi totalità dei corsi di formazione dei docenti ... (startmag.it)

Schettini: “Oggi insegnare non può limitarsi alla cattedra. Si deve osare nella vita, spingersi oltre e non aver paura di sperimentare” - Vincenzo Schettini, il professore più amato del web, ha trasformato la fisica in una materia accessibile e affascinante, conquistando prima le aule, poi i social, il teatro e persino la televisione. (orizzontescuola.it)

Scuola, la protesta degli studenti: “Soldi alla formazione, non alla guerra” - “Soldi alla formazione non alla guerra” . Centinaia di studenti anche a Genova sono tornati in piazza per lanciare “l’allarme rosso” per il futuro della scuola e dell’università. A guidare il corteo u ... (genova.repubblica.it)