The Voice Senior chi va in finale | le decisioni dei giudici

Voice Senior si avvicina al suo momento culminante. I giudici Arisa, Gigi D'Alessio, Loredana Bertè e Clementino hanno selezionato i talenti che si contenderanno la finale del popolare talent show. La trasmissione di Rai 1, condotta dall'esperta Antonella Clerici, vedrà il suo epilogo venerdì 11 aprile, promettendo una serata carica di emozioni e sorprese. "The Voice Senior", attesa per la finale dello show. La fase delle Blind Auditions, conosciute come audizioni al buio, ha lasciato il posto a un'intensa semifinale, il Knockout, dove i concorrenti hanno dovuto dimostrare tutto il loro talento. Questa fase ha rappresentato un momento cruciale, costringendo i coach a decisioni difficili e a rinunciare a molti dei loro promettenti artisti. Ogni coach aveva inizialmente sei concorrenti al proprio fianco.

