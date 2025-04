Gqitalia.it - Le Nike Dunk Low Matcha sono semplicemente squisite, come un buon tè verde

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.LeLowle nuove, gustosissime sneaker di. Anche grazie a loro, l'azienda dello swoosh continua a trasformare leLow in veri e propri status symbol attraverso collaborazioni inaspettate, originali e invitanti. Se in passato abbiamo potuto ammirare edizioni memorabili quali leLow x Jarritos o le irresistibiliLow x Ben & Jerry's con il loro famoso design Chunkyy, ora è il momento di assaporare una nuova proposta allettanteuntè.LeLow “pronte a conquistare sia gli sneakerhead sia gli amanti del tègiapponese.