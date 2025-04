Gamerbrain.net - Donkey Kong Bananza: il ritorno esplosivo del gorilla più famoso su Nintendo Switch 2

Leggi su Gamerbrain.net

Durante ilDirect del 2 aprile 2025,ha finalmente svelato uno dei titoli di punta per la nuova generazione di console:. Si tratta di un nuovissimo platform 3D che segna ildel leggendarioin un’avventura inedita, completamente ripensata in chiave moderna. Il lancio è previsto per il 17 luglio 2025, poco dopo l’uscita di2, e promette un mix di azione frenetica, esplorazione e distruzione ambientale mai visto prima nella serie.Un platform tridimensionale all’insegna della distruzioneriprende alcune delle meccaniche storiche di giochi come64, ma le evolve drasticamente grazie a un motore fisico avanzato e a un’interazione ambientale senza precedenti. Il cuore del gioco è la forza bruta di, che può demolire oggetti, strutture e persino sezioni del terreno per aprirsi nuovi percorsi, accedere ad aree segrete o semplicemente seminare il caos più totale.