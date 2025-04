Iodonna.it - Un piccolo elenco degli appuntamenti da segnare in agenda in tutta Italia. E poi le iniziative di domenicalmuseo!!

La mostra a Roma Caravaggio 2025 ricostruisce cronologicamente 15 anni della vita del Merisi in 4 sezioni tematiche, dall’arrivo a Roma, nel 1595, alla scomparsa nel 1610. A Palazzo Barberini, fino al 6 luglio. Roberto Bolle, l’ipnotica danza tra i capolavori di Caravaggio X Leggi anche › “Nello specchio di Narciso” a Forlì e gli altri eventi da non perdere Grande jazzno e internazionale a Crossroads, in Emilia Romagna, fino al 1° agosto, con un palinsesto di più di 60 concerti e 400 musicisti ospiti.