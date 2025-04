Bologna-Napoli | Dall' Ara tutto esaurito per il big match di Serie A

Dall'Ara, l'uomo in più dell'ambiente rossoblù. tutto esaurito previsto per lunedì, per il big match tra il Bologna e la capolista Napoli. Se la squadra di Italiano rincorre la Champions, la formazione di Conte è a caccia dell'Inter e dello scudetto. E allora si attendono anche 5mila tifosi partenopei, tra tifosi provenienti Dalla città campana e tifosi azzurri residenti in Emilia Romagna e altre regioni: il pubblico, la cornice, sarà lo spettacolo nello spettacolo. L'ultimo tutto esaurito è datato 27 febbraio, contro il Milan, con 31.784 spettatori e finì con la vittoria del Bologna, con gol all'ultimo respiro di Ndoye su assist di Cambiaghi. Fu quella la quarta vittoria casalinga consecutiva della squadra di Italiano. E la striscia si è allungata: Ferguson e soci hanno toccato quota 6, piegando Monza, Como, Torino, Milan, Cagliari e Lazio.

