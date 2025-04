Dazi Meloni | dal panico i danni più gravi Lunedì task force a palazzo Chigi

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 4 apr. (askanews) – “Ile l’allarmismo possono causareben maggiori di quelli strettamente connessi con i”. Nella giornata in cui le borse europee registrano le peggiori performance da cinque anni a questa parte (e Milano risulta la peggiore (-6,5%), la presidente del Consiglio Giorgiaha spiegato ai colleghi riuniti aper il Cdm la ragione per cui bisogna tenere i nervi saldi e non alimentare ilsui mercati e tra i cittadini. “Pochi giorni fa – ha ricordato la premier – la presidente della Bce Christine Lagarde ha detto che ‘uno statunitense del 25% sulle importazioni dall’Europa ridurrebbe la crescita dell’area euro di circa 0,3 punti percentuali nel primo anno. Quindi, deial 20% dovrebbero portare a una riduzione del Pil europeo inferiore allo 0,3% finora stimato.