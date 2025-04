Ilnapolista.it - Motta: «Ho ascoltato non critiche tecniche, ma attacchi personali. Un modo di agire arrogante e indecente»

Walter Veltroni ha intervistato Thiagoper il Corriere della Sera. L’ex tecnico della Juventus commenta l’esonero dal suo punto di vista e smentisce ogni possibile rottura con il gruppo squadra e dirigenza.: «Un errore cambiare troppe formazioni»«Non mi hanno dato tempo. Ma io non ho fallito». Poi confessa: «Alcune cose non le rifarei». A parlare è Thiago, ex tecnico della Juventus. Di seguito alcuni estratti dell’intervista al CorSera.Thiago, perché è finita così e così presto la sua storia con la Juve?«Sicuramente sono deluso perché non è andata come speravamo, soprattutto in Coppa Italia e Champions. Però non sono d’accordo quando sento parlare di fallimento: il nostro lavoro è stato interrotto quando eravamo a un punto dal quarto posto in classifica che era, a inizio stagione, l’obiettivo prioritario.