Sport.quotidiano.net - Serie A2: Il Russi sfida il Buldog Lucrezia per l'ultima di campionato

Leggi su Sport.quotidiano.net

diper laA2 del calcio a 5 con ilche chiude la stagione regolare facendo visita allaal PalaSivori. I marchigiani, al contrario dei Falchetti già certi del secondo posto nella stagione regolare, hanno bisogno di almeno un punto per conquistare il quinto posto. Dunque sarà tutt’altro che semplice per i ravennati venire a capo di un avversario che ha decisamente motivazioni superiori. Il, in ogni caso, oramai certo di partecipare alla post season da tempo, avrebbe anche la possibilità di scegliere quale rivale affrontare nei playoff, in ogni caso da affrontare con i favori del pronostico visto il secondo posto nella graduatoria del girone B. ProgrammaA2, girone B (22ª giornata, ore 18): Grifoni-Potenza Picena, Audax-Grosseto, New Real Rieti-Pontedera,, Prato-Real Fabrica.