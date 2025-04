Sport.quotidiano.net - Fiorini Pesaro Rugby sfida Ruggers Tarvisium: spareggio cruciale per la vetta della classifica

Una partita che ha il sapore di unoquella in programma domani, alle 15.30, a Treviso. La, al 2° posto incon 57 punti (a pari merito con Viadana), sfiderà i, 6° a quota 43 per vincere e guadagnare 5 punti. Per i giallorossi, che sono solo a -3 dalla capolista Valsugana, infatti l’occasione è ghiotta: in caso di vittoria di entrambe le squadre i kiwi resterebbero a -3 dalla capolista e si giocherebbero lanello scontro diretto dell’ultima giornata (27 aprile) sul campo di casa; in caso di vittoriae simultanea sconfitta di Valsugana ad opera di Villorba, i giallorossi riuscirebbero nel sorpasso ad una giornata dalla finestagione regolare, arrivando in posizione di vantaggio allo scontro diretto.