Ieri in Campania | Benevento Via Crucis nel segno della speranza Ancora un suicidio in carcere

Campania di Ieri, venerdì 4 aprile 2025. Avellino – I dazi imposti dalla Casa Bianca all'Unione europea impensieriscono gli operatori del vino di Irpinia e Sannio alla vigilia del 57° Vinitaly (Veronafiere, 6-9 aprile). Secondo una elaborazione della Camera di Commercio Irpinia Sannio su base Istat il valore delle vendite verso gli Usa ammonta a quasi 9 milioni di euro per una quota di mercato che supera il 30% del totale export. (LEGGI QUI) Benevento – Via Crucis all'insegna della speranza quella promossa dall'Unità pastorale San Filippo Neri di Benevento, che riunisce le tre comunità parrocchiali di Santa Sofia, Santa Maria della Verità e San Donato. Le stazioni della Via Crucis erano dunque fissate nel centro storico tra Corso Garibaldi tra i suggestivi viottoli e vicoli.

Benevento, via libera allo scalo merci nell’area Ponte Valentino - È stato sottoscritto ieri mattina il protocollo d’intesa per la realizzazione dello scalo merci nell’area industriale di Ponte Valentino. L’accordo è stato siglato ... (ilmattino.it)

Benevento, a secco la condotta del Biferno: taniche e scorte in negozi e bar - Dalle 16 di ieri fino alle 22 di oggi, Benevento e parte della sua provincia stanno affrontando un’interruzione idrica programmata, necessaria per consentire la sostituzione di due ... (ilmattino.it)

Clemente Mastella vuole "via Bettino Craxi" a Benevento, quante ce ne sono già in Italia - Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha deciso di intitolare una via a Bettino Craxi: “Statista riconosciuto, è stato un capro espiatorio” ... (virgilio.it)