Spring SUP Race 2025 | il Castello Estense di Ferrara ospita la gara inaugurale

Castello Estense ha vestito i panni di un suggestivo scenario di una gara di Stand Up Paddle. Grazie alla collaborazione con il Comune di Ferrara, la società sportiva Delta Sup e la Federazione Italiana Canoa e Kaiak, la manifestazione sportiva internazionale “Spring SUP Race 2025” - in programma in questi giorni ai lidi ferraresi, ha avuto nel centro storico la sua gara inaugurale, un evento unico che ha visto atleti da oltre quindici nazioni di tutto il mondo sfidarsi in una gara a cronometro individuale. L’iniziativa è stata presentata ai giornalisti la settimana scorsa in Comune, dagli assessori comunali Matteo Fornasini (Turismo) e Francesco Carità (Sport), insieme a Simone Tugnoli Peron, presidente Delta SUP asd e Andrea Dante in rappresentanza della Federazione Italiana Canoa Kayak. Sport.quotidiano.net - Spring SUP Race 2025: il Castello Estense di Ferrara ospita la gara inaugurale Leggi su Sport.quotidiano.net Giovedì scorso per la prima volta il fossato delha vestito i panni di un suggestivo scenario di unadi Stand Up Paddle. Grazie alla collaborazione con il Comune di, la società sportiva Delta Sup e la Federazione Italiana Canoa e Kaiak, la manifestazione sportiva internazionale “SUP” - in programma in questi giorni ai lidi ferraresi, ha avuto nel centro storico la sua, un evento unico che ha visto atleti da oltre quindici nazioni di tutto il mondo sfidarsi in unaa cronometro individuale. L’iniziativa è stata presentata ai giornalisti la settimana scorsa in Comune, dagli assessori comunali Matteo Fornasini (Turismo) e Francesco Carità (Sport), insieme a Simone Tugnoli Peron, presidente Delta SUP asd e Andrea Dante in rappresentanza della Federazione Italiana Canoa Kayak.

Spring SUP Race 2025: il Castello Estense di Ferrara ospita la gara inaugurale. 'Spring Sup Race', il fossato del Castello teatro della gara internazionale - FOTO. Tra una pagaiata e un tuffo in acqua, Spring Sup Race al Castello Estense di Ferrara. Spring Sup Race 2025 la Competizione sullo Stand up Paddle a Comacchio 8a Edizione a Ferrara e dintorni. Il fossato del Castello diventa scenario di una gara di kaiak. Spring Sup Race 2025. Ne parlano su altre fonti

'Spring Sup Race', il fossato del Castello teatro della gara internazionale - FOTO - Il fossato del Castello Estense è diventato lo scenario, nella giornata di giovedì 3, dello 'Spring Sup Race'. Una disciplina, denominata Stand Up Paddle, e destinata a essere praticata in acqua. (today.it)

Tra una pagaiata e un tuffo in acqua, Spring Sup Race al Castello Estense di Ferrara - Ferrara Una gara di Sup nelle acque del Castello Estense? Proprio così, perché il fossato della fortezza è stato lo scenario di una prova della Spring Sup Race 2025, un evento internazionale in progra ... (msn.com)

Il fossato del Castello diventa scenario di una gara di kaiak - La manifestazione sportiva internazionale 'Spring SUP Race 2025' ha avuto nel centro storico di Ferrara la sua gara inaugurale ... (msn.com)