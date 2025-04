Incidente stradale sulla provinciale | morte due donne

Incidente stradale nella tarda serata di ieri: due donne sono morte dopo l'impatto tra due auto. E' tragico il bilancio dell'Incidente avvenuto sulla strada provinciale 13, che collega le. Quotidianodipuglia.it - Incidente stradale sulla provinciale: morte due donne Leggi su Quotidianodipuglia.it nella tarda serata di ieri: duesonodopo l'impatto tra due auto. E' tragico il bilancio dell'avvenutostrada13, che collega le.

Incidente stradale tra due auto, morte due donne di cui una incinta. Tragico incidente sulla provinciale Andria-Bisceglie: due morti e due feriti. Grave incidente stradale sulla provinciale tra Andria e Bisceglie, morte due donne. Drammatico schianto tra due auto e un furgone: morto sul colpo il 52enne Giovanni Ungaro. Grave incidente stradale sulla provinciale tra Andria e Bisceglie, quattro feriti. Incidente stradale a Imola: auto finisce nel fosso sulla provinciale Selice. Ne parlano su altre fonti

Incidente stradale tra due auto, morte due donne di cui una incinta - Quattro le persone coinvolte nello schianto sulla provinciale tra Bisceglie e Andria. Le due vittime sono decedute al Bonomo di Andria, altre due persone sono in codice rosso ... (rainews.it)

Bari, 32enne muore in un incidente stradale: un prete l'avrebbe travolta senza fermarsi - Un sacerdote della provincia di Bari è indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso in relazione alla morte della 32enne Fabiana Chiarappa, soccorritrice del 118 e rugbista, deceduta in un i ... (msn.com)

Fugge senza soccorrerla dopo un incidente, prete indagato per la morte di una 32enne - La 32enne Fabiana Chiarappa ha perso la vita nello schianto avvenuto sulla strada che collega Putignano a Turi. Un sacerdote indagato per omicidio stradale ... (msn.com)