Uominiedonnenews.it - Amici, Daniele Doria: Ecco Tutto Quello Che Non Sai!

Leggi su Uominiedonnenews.it

Scopri la storia di, giovane ballerino di2024, dal primo passo ad Aversa fino ai palchi più ambiti. Un talento che sta conquistando tutti con passione e carattere.: il giovane talento che conquista la danza italianaTra le nuove stelle emergenti della scena italiana c’è un nome che sta iniziando a farsi sentire sempre di più:. Nonostante la giovane età, è già uno dei ballerini più promettenti dell’edizione 2024-2025 del programmadi Maria De Filippi, dove ha saputo distinguersi fin dal primo momento per grinta, talento e determinazione.Originario di Aversa, dove è nato nel 2007,ha deciso di inseguire il suo sogno trasferendosi a Roma a soli 13 anni. Un passo importante per un adolescente, ma lui non ha avuto esitazioni: la danza era troppo importante per restare fermo ad aspettare.