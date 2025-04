Guerra Ucraina-Russia news in diretta | droni russi su Kryvyi i morti salgono a 18 Zelensky | “Putin non vuole la tregua”

diretta sulla Guerra tra russia e Ucraina dopo il raid russo sulla città Ucraina di Kryvyi Rih, che ha dato i natali al presidente Zelensky. Il bilancio sale a 18 morti e almeno 60 feriti, molti sono bambini. Il numero uno di Kiev: "È la dimostrazione che Putin non vuole la tregua". Leggi su Fanpage.it Le notizie insullatradopo il raid russo sulla cittàdiRih, che ha dato i natali al presidente. Il bilancio sale a 18e almeno 60 feriti, molti sono bambini. Il numero uno di Kiev: "È la dimostrazione che Putin nonla tregua".

Guerra Ucraina Russia, Zelensky: “Il Cremlino non vuole la tregua”. LIVE. Ucraina, Washington Post: inesperti negoziatori di Trump favoriscono Mosca. Ucraina-Russia, Putin si riprende il Kursk ma avanzata di Mosca rallenta. Guerra ucraina, Putin ammassa altri 150.000 soldati ai confini: i timori di Kiev. Ucraina Russia, Zelensky: "Premendo su Mosca tregua possibile in settimane o mesi". Russia torna a parlare con gli Usa, quali sono gli obiettivi di Mosca e il dossier Ucraina. Ne parlano su altre fonti

Guerra Ucraina-Russia, news in diretta: droni russi su Kryvyi, i morti salgono a 18. Zelensky: “Putin non vuole la tregua” - Le notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina dopo il raid russo sulla città ucraina di Kryvyi Rih, che ha dato i natali al presidente Zelensky ... (fanpage.it)

Guerra Ucraina - Russia: la diretta no stop - Rubio: Trump non permetterà colloqui infiniti. L’inviato di Putin negli Usa Dmitriev: “Potremmo accettare alcune delle garanzie occidentali per l’Ucraina” ... (repubblica.it)

Ucraina, almeno 18 morti in attacco città natale di Zelensky - Colpita una zona residenziale di Kryvyi Rih. Tra le vittime ci sono nove bambini ... (adnkronos.com)