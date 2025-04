Palazzo Saladini Pilastri Da luogo in abbandono a centro del welfare | ecco a che punto siamo

Palazzo Saladini Pilastri, che diventerà il quartier generale del welfare urbano. Un intervento imponente finanziato dal Pinqua, finalizzato alla rifunzionalizzazione dell’intero immobile. "Vogliamo far sì – spiega il sindaco Marco Fioravanti – che diventi un catalizzatore di relazioni sociali per migliorare la qualità dell’abitare di Ascoli e allo stesso tempo un progetto pilota per tutte le attività riconducibili al Terzo settore". Un polo sanitario solidale, un albergo e ristorante etico, appartamenti destinati a persone con fragilità, oltre a spazi per i servizi sociali: sono queste le linee d’azione su cui si muoverà il progetto di Palazzo Saladini Pilastri, a cui si abbina anche quello del parco, sempre finanziato dal Pinqua. "Con la riqualificazione – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici, Marco Cardinelli – oltre che dare di nuovo vita a questo meraviglioso immobile, vogliamo incrementare il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale e migliorare la coesione sociale e la qualità della vita degli ascolani". Ilrestodelcarlino.it - Palazzo Saladini Pilastri. Da luogo in abbandono a centro del welfare: ecco a che punto siamo Leggi su Ilrestodelcarlino.it Lavori in corso a, che diventerà il quartier generale delurbano. Un intervento imponente finanziato dal Pinqua, finalizzato alla rifunzionalizzazione dell’intero immobile. "Vogliamo far sì – spiega il sindaco Marco Fioravanti – che diventi un catalizzatore di relazioni sociali per migliorare la qualità dell’abitare di Ascoli e allo stesso tempo un progetto pilota per tutte le attività riconducibili al Terzo settore". Un polo sanitario solidale, un albergo e ristorante etico, appartamenti destinati a persone con fragilità, oltre a spazi per i servizi sociali: sono queste le linee d’azione su cui si muoverà il progetto di, a cui si abbina anche quello del parco, sempre finanziato dal Pinqua. "Con la riqualificazione – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici, Marco Cardinelli – oltre che dare di nuovo vita a questo meraviglioso immobile, vogliamo incrementare il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale e migliorare la coesione sociale e la qualità della vita degli ascolani".

Palazzo Saladini Pilastri. Da luogo in abbandono a centro del welfare: ecco a che punto siamo. Ascoli Piceno, proseguono i lavori a Palazzo Saladini Pilastri: sarà il quartier generale del welfare urbano. Saladini Pilastri. Proseguono i lavori, il sindaco: "Il palazzo tornerà a splendere". Ascoli, albergo etico a 4 stelle a palazzo Saladini Pilastri. Previsti anche un polo sanitario solidale e un c. Comunicato stampa - Sottoscritto atto di vendita di Palazzo Saladini Pilastri al Comune di Ascoli Piceno. Il giardino di Palazzo Saladini Pilastri terzo luogo più visto in tutta Italia. Ne parlano su altre fonti

Palazzo Saladini Pilastri. Da luogo in abbandono a centro del welfare: ecco a che punto siamo - Momenti di forte tensione e paura per 123 tra alunni e docenti del liceo Rinaldini: il gruppo è stato avvicinato da alcuni ragazzi armati di coltelli al quartiere Brancaccio tristemente noto per la ... (ilrestodelcarlino.it)

Palazzo Saladini Pilastri diventa cuore del welfare urbano ascolano - Il restauro nel centro storico finanziato dal Pinqua. Il sindaco: «Catalizzatore di relazioni sociali e punto di riferimento per il Terzo settore» ... (lanuovariviera.it)

Proseguono i lavori a Palazzo Saladini Pilastri: sarà il quartier generale del welfare urbano - Lavori in corso a Palazzo Saladini Pilastri, che diventerà il quartier generale del welfare urbano. Un intervento imponente finanziato dal Pinqua, ... (picenonews24.it)