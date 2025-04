Ilrestodelcarlino.it - Chieti-Atletico Ascoli: sfida decisiva per i playoff al Del Duca

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sono 500 i tagliandi messi a disposizione della tifoseria delper la gara in programma domani pomeriggio alle ore 15 contro l’, allo stadio Del. Unaimportante e forseper le due squadre. L’deve ancora conquistare l’aritmetica salvezza, ma una vittoria avvicinerebbe i bianconeri alle posizioni, attualmente lontane cinque lunghezze. Ilterzo in classifica, ha ancora una chance per superare i ‘cugini’ del Teramo e agguantare il secondo posto. I neroverdi sono tornati a vincere, dopo i due ko consecutivi contro Sora e Sambenedettese, battendo la Civitanovese grazie al gol di Tommaso Ceccarelli. Il fantasista romano, autore del gol vittoria, è arrivato a quota 8 reti stagionali, abbinati a 11 assist ed è certamente l’uomo più pericoloso della formazione abruzzese.