Gubbio-Ascoli | Sfida Cruciale per Salvezza e Playoff

Gubbio e Ascoli che oggi si sfideranno per cercare di fare un passo avanti importante per i rispettivi obiettivi stagionali. I bianconeri guidati da Mimmo Di Carlo hanno bisogno di quei punti che mancano per tagliare il traguardo Salvezza in anticipo e tirare un sospiro di sollievo dopo un cammino decisamente tortuoso. I rossoblù dell’ex Fontana invece faranno di tutto per difendere il proprio piazzamento Playoff dagli assalti di Perugia e Pontedera che rincorrono da dietro. "C’è voglia di vincere attraverso quelle che sono le nostre caratteristiche – dichiara il tecnico del Picchio -. Dobbiamo però cercare di superarci sia individualmente che come gruppo per far bene contro il Gubbio. Da quando sono tornato non abbiamo fatto dei primi tempi all’altezza. Sport.quotidiano.net - Gubbio-Ascoli: Sfida Cruciale per Salvezza e Playoff Leggi su Sport.quotidiano.net Vigilia di passione per i due tecnici diche oggi si sfideranno per cercare di fare un passo avanti importante per i rispettivi obiettivi stagionali. I bianconeri guidati da Mimmo Di Carlo hanno bisogno di quei punti che mancano per tagliare il traguardoin anticipo e tirare un sospiro di sollievo dopo un cammino decisamente tortuoso. I rossoblù dell’ex Fontana invece faranno di tutto per difendere il proprio piazzamentodagli assalti di Perugia e Pontedera che rincorrono da dietro. "C’è voglia di vincere attraverso quelle che sono le nostre caratteristiche – dichiara il tecnico del Picchio -. Dobbiamo però cercare di superarci sia individualmente che come gruppo per far bene contro il. Da quando sono tornato non abbiamo fatto dei primi tempi all’altezza.

