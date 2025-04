Tvzap.it - Terremoto, forte scossa di magnitudo 6.9: dove e quando è successo

Notizia in aggiornamento – Unintenso di6.9 ha scosso la costa della Nuova Britannia, situata nella Papua Nuova Guinea. L’evento sismico, registrato ieri a pochi km al largo, ha portato all’attivazione immediata delle procedure di emergenza da parte delle autorità locali e internazionali, a causa del potenziale rischio per la popolazione e le infrastrutture. Come per ognicon epicentro sotto al mare, infatti, il pericolo è lo svilupparsi di un’onda anomala. Qual è la situazione ora. (.)di6.9Lasismica, registrata a una profondità di 33 chilometri, è stata confermata da diversi istituti di rilevamento sismico, tra cui l’Usgs statunitense, il Centro sismologico europeo-mediterraneo (EMSC) e l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano.