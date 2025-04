Sport.quotidiano.net - Dragons Prato pronti per i playoff: sfida alla capolista Fides Montevarchi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Prove diper i, che a due turni dfine della regular season hanno già messo in saccoccia la qualificazionepost season e possono affrontare oggi lasenza patemi d’animo. Anzi, visto la caratura dell’avversario, sarà appunto una specie di esercitazione in vista del post season. "Quello che dobbiamo fare ora – affermavigilia il coach Edoardo Banchelli – è recuperare i piccoli infortuni e gli acciacchi derivanti dalle tante partite giocate. Con ladarò spazio ai ragazzi più giovani che fino ad ora hanno avuto pochi momenti a disposizione, dovremo stare attenti a prevenire ogni tipo di infortunio e cercherò di spalmare i minuti fra tutti i componenti della rosa". Ilè un avversario molto tosto. Ha perso una sola partita in stagione.