Thuram, un ritorno piacevole a Parma! Ma servono i gol – TS

Marcusè pronto a tornare ae a giocare per la prima volta al Tardini. Tuttosport ripercorre il suo passato nella città ducale.– Marcus, per la prima volta da calciatore, giocherà a. Quella che è casa sua a tutti gli effetti, scrive Tuttosport. Che sia da titolare o gara in corso, poco cambia. Il francese tornerà a giocare a casa sua, almeno fino ai quattro anni di vita.ci è nato, il 6 agosto 1997, “esattamente alle 7,20, all’ospedale di Reggio Emilia”, recita un articolo della Gazzetta didel giorno dopo. All’epoca, il papà Lilian gialloblù lascio il ritiro dei ducali per andare ad accogliere il suo primogenito.PASSATO – Se Marcusera la mascotte di quel, il fratello Khephren sfiorò soltantoperché poco dopo arrivò la chiamata della Juventus.