Ascoli a Gubbio per la salvezza | sfida decisiva per Di Carlo e i suoi

Ascoli, è tempo di compiere lo scatto giusto per centrare la tanto agognata salvezza. Le vicissitudini che si sono sviluppate dentro e fuori dal rettangolo di gara nel corso di questi mesi hanno condotto il tecnico Di Carlo e i suoi uomini all'appuntamento odierno di Gubbio che costituirà una certa importanza. Dal fischio d'avvio dell'arbitro Esposito di Napoli in poi (ore 17.30) al Barbetti le due sfidanti si contenderanno i punti in palio. Gli stessi che, giunti a quattro sfide dall'epilogo del campionato, potranno valere tantissimo. La posizione del Picchio è decisamente deficitaria se si vuole parlare di una rincorsa playoff che oggi pare essere un discorso quasi utopistico. La concretezza e la realtà dei fatti invece impongono di concentrare le forze per mettere qualche altro mattoncino.

