Paratici-Milan Zazzaroni | Vorrei capire questo | ma Furlani non conosceva la situazione dell’ex ds della Juve? Alla fine ecco chi ci rimette

Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sul dietrofront del Milan nell’accordo con Fabio Paratici. I dettagli Il Milan, a caccia di un nuovo ds per rilanciarsi nella prossima stagione, sonda Fabio Paratici, lo corteggia, sembra tutto fatto e poi lo lascia quando sembra ormai imminente la firma. Sul suo giornale, il . Calcionews24.com - Paratici-Milan, Zazzaroni: «Vorrei capire questo: ma Furlani non conosceva la situazione dell’ex ds della Juve? Alla fine ecco chi ci rimette» Leggi su Calcionews24.com Le parole di Ivan, direttore del Corriere dello Sport, sul dietrofront delnell’accordo con Fabio. I dettagli Il, a caccia di un nuovo ds per rilanciarsi nella prossima stagione, sonda Fabio, lo corteggia, sembra tutto fatto e poi lo lascia quando sembra ormai imminente la firma. Sul suo giornale, il .

Repubblica insiste - Conte è in lizza per la panchina del Milan: due le alternative. Allegri al Milan? Zazzaroni ha dei dubbi legati alle tempistiche. Il commento di Zazzaroni: "Partita 'falsata'. Kean? Aveva ragione Paratici". Zazzaroni sul momento del Milan: "Dodici domande a Gerry (o Giorgio)". Pioli tra i possibili sostituti di Motta. La Gazzetta: "La Juve pensa al futuro". Stefano Pioli, inquietante profezia di Zazzaroni: "Trova chiuso", che fine farà | .it. Ne parlano su altre fonti

Accordo verbale tra Paratici e il Milan: sarà il nuovo ds dei rossoneri - Fabio Paratici è sempre più vicino al ritorno in Italia dopo l'esperienza alla Juventus. Secondo quanto riportato dalla redazione di SkySport, infatti, è stato ... (tuttojuve.com)

Zazzaroni: “Panchine Milan e Juve? Ecco i nomi. Conte? Spero resti ma se lascia Napoli…” - Zazzaroni risponde: "Gasperini è stato contattato dalla Roma, te lo metto per iscritto. Era nella lista, ha fatto cose con la Roma ma è ancora presto perché ci sono ancora 4-5 giornate di campionato. (fcinter1908.it)

Il Milan chiude per Paratici: allenatore e mercato, pronto il ribaltone - Incontro in corso per chiudere l’accordo con Fabio Paratici: il dirigente è già al lavoro per allenatore e mercato, le ultime Il Milan chiude per Paratici (ANSA) – MilanLive.it Si riparte da ... (milanlive.it)