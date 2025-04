Sottocorona | Aria fredda in arrivo Poi lo stop come cambia tutto

cambiare". Eppure, nell'arco di poche ore, il quadro meteorologico potrebbe subire qualche importante variazione. Parola di Mario Giuliacci, che ha diffuso a Omnibus le ultime previsioni. Se oggi si riscontra la presenza di "qualche nuvola" e la quasi totale assenza di piogge, domani la situazione muta. "Da est arriva aria più fredda, che porta anche precipitazioni al nord, sul versante adriatico, su alcune zone interne del centro e del sud", ha anticipato l'esperto, precisando che le precipitazioni non saranno "fortissime". Cambio di passo nella giornata di lunedì 7 aprile, quando tutto sembrerà già "finito". Per quanto riguarda le temperature minime di questa mattina, esse "non risentono ancora di questo cambiamento del tempo", ha spiegato Sottocorona.

