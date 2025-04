Inter-news.it - Frattesi pronto a fare 3/3 e in Parma-Inter ancora due dubbi – CdS

giocheràtitolare e lo farà per la terza volta consecutiva. In vista di, Simone Inzaghi hadueda sciogliere.LE ULTIME – Oggi, sfida valevole per la trentunesima giornata di campionato. Si entra nel vivo e ogni partita adesso vale tantissimo. Simone Inzaghi lo sa e quindi non lascerà nulla al caso per quanto riguarda la formazione che dovrà scendere in campo oggi alle 18 allo Stadio Ennio Tardini. Davidealla sua terza titolarità di fila, dopo quelle contro Udinese e Milan. Due prestazioni disconnesse tra sabato e mercoledì: determinante contro i friulani in campionato, spenta e buia contro il Diavolo in Coppa Italia. Simone Inzaghi ha comunquedueda dover sciogliere e li risolverà durante la riunione tattica di questa mattina.