Fitch confermato il rating dell’Italia | outlook positivo

L’agenzia diconferma per l’Italia ila ‘BBB’ con. Inoltre, proseguenella valutazione, nel 2024 il deficit/Pil è del 3,4 per cento (avanzo primario dello 0,4 per cento), “superando le nostre previsioni del 3,7 per cento e le previsioni del governo di ottobre del 3,8 per cento”. L’agenzia “prevede che il deficit si riduca al 3 per cento del Pil nel 2025 e al 2,7 per cento nel 2026”. E prosegue: “Il rapporto debito/Pilera del 135,3 per cento nel 2024, più del doppio della mediana ‘BBB’ del 54,7 per cento del Pil e uno dei più alti tra i pari con. Lo slancio di riduzione del debito è stato di recente forte, poiché l’Italia ha riportato il suo debito ai livelli pre-pandemia, uno dei pochi paesi dell’eurozona a raggiungere questo risultato”.