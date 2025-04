Ilrestodelcarlino.it - Campionato nazionale di pole sport e aerial sport a Cesenatico: 270 atlete in gara

In riviera si svolge ildi. Nella palestra dell’Accademia Acrobatica di, oggi e domani, gareggiano le miglioriprovenienti da tutta Italia, per un evento che nelle ultime edizioni raccoglie sempre più interesse. In cabina di regia ci sono la Federazione interPosa (s & Arts World Federation), con in testa il presidente Davide Lacagnina, la Fisac (Federazione italianaacrobatici e coreografici) e Aics. In totale si sfidano 270provenienti da Trieste sino alla Puglia e alla Sicilia. Tutte si contendono il titolo di campionessanelle rispettive categorie, che vanno dalle junior varsety di appena 6 anni sino alle master over 50. È una disciplina in crescita a livello mondiale e l’Italia è tra le nazioni con maggiore densità di atleti, contando un migliaio di agoniste, oltre a tante semplici appassionate.