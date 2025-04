Sport.quotidiano.net - Ternana-Carpi: Liverani prepara la formazione tra infortuni e scelte tattiche

di Augusto Austeri Difesa a quattro quasi certa, mediana a tre probabile. Le Fere lavorano a porte chiuse, ma ci sono le prime sensazioni dall’esterno in merito alledi Fabioper la sfida con il(domenica ore 15 al "Liberati"). Il credo mostrato in carriera dal nuovo tecnico rossoverde è chiaro, ma occorre fare i conti con assenze di peso. In difesa mancheranno i due centrali titolari assoluti, vedi Capuano (potrebbe rientrare nella sfida con il Milan Futuro) e Loiacono (campionato finito). Ha notevoli chance il tandem Fazzi-Maestrelli. Sulle corsie esterne del reparto si profilano i ballottaggi Casasola-Donati a destra e Tito-Martella a sinistra. A centrocampo, dove è out lo squalificato Vallocchia, Aloi dovrebbe affiancare de Boer e Corradini. Sul fronte offensivo, vista l’assenza di Cicerelli fermato dal Giudice Sportivo, degli infortunati Romeo e Brignola, è molto probabile l’impiego di Millico che con Curcio andrebbe a supportare Cianci.