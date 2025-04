South of Midnight la recensione | punto croce con il destino

South of Midnight, ultima fatica di Compulsion Games ed edito da Xbox Game Studios. La software house canadese prosegue nel suo credo progettuale, con degli innesti artistici atti a mescolare tecnica e creatività. Un’operazione riuscita in parte, ma che merita una menzione degna di nota.La protagonista di questa avventura è Hazel, una giovane ragazza che vive con sua madre nell’immaginaria cittadina di Prospero. Una violenta tempesta cancella, in pochissimi istanti, gran parte del centro abitato e con esso la loro abitazione. Un evento che sconvolge la vita della giovane ma che le consente di affrontare un nuovo cammino di consapevolezza verso un non preventivato destino, immerso nella magia e nel misticismo del profondo sud. Game-experience.it - South of Midnight, la recensione: punto croce con il destino Leggi su Game-experience.it Un’avventura immersa nel misterioso ed esoterico profondo Sud americano, con quei miti e leggende che ancora oggi restano incastonati nella storia di un popolo. Sono queste le premesse diof, ultima fatica di Compulsion Games ed edito da Xbox Game Studios. La software house canadese prosegue nel suo credo progettuale, con degli innesti artistici atti a mescolare tecnica e creatività. Un’operazione riuscita in parte, ma che merita una menzione degna di nota.La protagonista di questa avventura è Hazel, una giovane ragazza che vive con sua madre nell’immaginaria cittadina di Prospero. Una violenta tempesta cancella, in pochissimi istanti, gran parte del centro abitato e con esso la loro abitazione. Un evento che sconvolge la vita della giovane ma che le consente di affrontare un nuovo cammino di consapevolezza verso un non preventivato, immerso nella magia e nel misticismo del profondo sud.

