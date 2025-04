Metropolitanmagazine.it - Il governo Meloni approva decreto sicurezza: tutele maggiori per forze dell’ordine e militari

Dal Consiglio dei ministri è arrivato il via libera al. Nel provvedimento ci sono le bodycam per gli agenti e la tutela legale per ledi polizia e i. Nel caso in cui, spiega la presidente del Consiglio Giorgianel corso della riunione del Cdm, “dovessero essere indagati o imputati per fatti inerenti al servizio potranno continuare a lavorare e lo Stato sosterrà le loro spese legali, fino a un massimo di diecimila euro per ogni fase del procedimento”. Per la presidente del Consiglio si tratta di “una norma sacrosanta che le nostredi polizia aspettano da molto tempo, e che è nostro dovere assicurare loro”.Cosa prevede il nuovoin ItaliaIl nuovo testo ammorbidisce, comunque, i passaggi più corrosivi. Sulle donne incinte o con figli di età fino a un anno, il Ddl prevede l’obbligatorietà (e non più la facoltatività) dell’esecuzione della misura della custodia cautelare presso un istituto di custodia attenuata.