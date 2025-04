Sport.quotidiano.net - Arzilla Calcio Femminile trionfa in Coppa Marche Eccellenza battendo la Maceratese

L’conquista la, superando in finale per 3-1 la, attuale capolista del campionato regionale, sul campo Paolinelli di Ancona. Un risultato frutto di un percorso solido e ben costruito, che ha visto la squadra guidata da mister Luca Virgulti eliminare formazioni competitive come Fortuna Fano e Recanatese, fino alla sfida decisiva contro la. Nella finale, l’ha mostrato sin da subito organizzazione e determinazione, trovando il doppio vantaggio nel primo tempo con le reti di Valentina Canestrari e Giulia Sanchi. Nella ripresa, laha provato a riaprire il match, ma le Pinkhanno mantenuto ordine e compattezza, chiudendo l’incontro con la seconda rete personale di Sanchi. Nel finale, un’autorete ha permesso alladi accorciare le distanze, ma il risultato è rimasto saldo fino al triplice fischio.