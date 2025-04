Ilfoglio.it - "La funzione dell'arte è connettersi con l'invisibile". Intervista a Gianluca e Massimiliano De Serio

Nome:DeLuogo e anno di nascita: Torino, 15/12/1978 Contatti IG:degianludeL'realizzata in collaborazione con Anna Setola Che cos’è per voi lo studio d’artista? Fino a qualche mese fa avevamo uno studio nostro, a Torino, che condividevamo con un amico editore di fumetti. Ora per ragioni logistiche abbiamo dovuto lasciarlo, e così, in attesa di un nuovo spazio, siamo tornati a quella dimensione più errante che ha contraddistinto i nostri primi passi. Al momento non abbiamo, infatti, un vero e proprio studio d’artista. Anzi, non ne abbiamo uno solo, ma svariati: strade, caffè, casa, biblioteche. Siamo sempre un po’ ovunque. Naturalmente, quando entriamo nella fase di post-produzione, ci serve per forza un posto dove “stare”.