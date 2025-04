Sport.quotidiano.net - Ultima giornata del girone A di Eccellenza: Cenaia e Fratres Perignano in cerca di vittoria

Ultimo atto, domani alle 15, delA di. E’ in programma la trentesima, quindicesima di ritorno. Poi saranno play off e play che vedranno impegnate due o tre squadre di Valdera e zona del Cuoio. Andiamo con ordine di classifica. Il, secondo in classifica, va a giocare sul campo della Massese che è salva e non può più agganciare la zona play off. Il, per essere sicuro del secondo posto e di giocare in casa semifinale ed eventuale finale degli spareggi promozione, deve vincere. Agli arancioverdi di Sena può bastare anche il pareggio, ma in questo caso possono essere agganciati dalla Sestese e in quel caso, arrivano entrambe a quota 51, sarà necessario il conteggio relativo agli scontri diretti (entrambi finiti 1-1) e la differenza reti. Lascaccerebbe ogni dubbio.