I beni del Museo diocesano in un sito internet nuovo di zecca

nuovo sito internet per il Museo diocesano, disponibile da ieri all’indirizzo www.Museodiocesanoascoli.it. All’incontro hanno partecipato Gianpiero Palmieri (vescovo di Ascoli Piceno), Marco Lattanzi (direttore del Museo diocesano di Ascoli) e Luca Antonini (diacono, tra i realizzatori del nuovo sito del Museo). Il nuovo sito web offre un’ampia possibilità di navigazione, che permette di ammirare le opere artistiche conservate nel Museo, verificare gli orari di apertura e le modalità di visita degli spazi espositivi. Inoltre, è possibile interagire con le informazioni, approfondendo le notizie e i dati storici e artistici. Il sito permette anche di visualizzare i contenuti spirituali presenti nelle opere e nei manufatti artistici, svolgendo un’importante funzione di promozione pastorale delle opere ospitate nell’area museale. Ilrestodelcarlino.it - I beni del Museo diocesano in un sito internet nuovo di zecca Leggi su Ilrestodelcarlino.it per il, disponibile da ieri all’indirizzo www.ascoli.it. All’incontro hanno partecipato Gianpiero Palmieri (vescovo di Ascoli Piceno), Marco Lattanzi (direttore deldi Ascoli) e Luca Antonini (diacono, tra i realizzatori deldel). Ilweb offre un’ampia possibilità di navigazione, che permette di ammirare le opere artistiche conservate nel, verificare gli orari di apertura e le modalità di visita degli spazi espositivi. Inoltre, è possibile interagire con le informazioni, approfondendo le notizie e i dati storici e artistici. Ilpermette anche di visualizzare i contenuti spirituali presenti nelle opere e nei manufatti artistici, svolgendo un’importante funzione di promozione pastorale delle opere ospitate nell’area museale.

I beni del Museo diocesano in un sito internet nuovo di zecca. Beni culturali: Adria-Rovigo, giovedì 20 marzo l’inaugurazione del Museo diocesano della cattedrale. ESPERTO DEI CAMMINI e BENI CULTURALI ECCLESIASTICI. Aversa, Beni Culturali: Convegno “Le Arti nel Settecento Campano”. Le monete di famiglia del Canova sconosciuto, la mostra al Museo Diocesano. Diocesi, aperte le iscrizioni per il corso di formazione per Volontari dei Beni Culturali Ecclesiastici. Ne parlano su altre fonti

SULLE TRACCE DI SAN MARZIANO AL MUSEO DIOCESANO - La Diocesi di Tortona, mediante un apposito Comitato Organizzatore, offre una Borsa di Studio per una Matricola dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. (diocesitortona.it)

Nuovo Museo diocesano, il debutto il 27 settembre - La grande festa inaugurale, in programma il 27 settembre, tra spettacoli in piazza Duomo, ingressi gratuiti, visite guidate serali e la splendida pala di San Bernardino di Lorenzo Lotto come ospite ... (ecodibergamo.it)

MUSEO E PINACOTECA DIOCESANI DI IMOLA E DELLE CARROZZE - Il Museo diocesano, fondato nel 1962, ha sede nel Palazzo vescovile di Imola. Consta di 16 sale in cui sono esposte oltre 2000 opere tra dipinti, sculture e materiali afferenti le arti minori, ... (exibart.com)