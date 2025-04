Ilrestodelcarlino.it - Vinitaly, l’edizione 2025 all’ombra dei dazi

Prende il via domani a Veronafiere la 57esima edizione delche si concluderà mercoledì 9 aprile. Saranno 111 le aziende marchigiane presenti delle quali 53 all’interno della collettiva organizzata dalla Regione (43 IMT-Istituto Marchigiano di Tutela Vini e 10 Consorzio Tutela Vini Piceni). Oltre 1.000 metri quadrati di superficie espositiva all’interno del padiglione 7 (Stand C6-C7-C8-C9) e con la "Terrazza Marche" che proporrà in degustazione libera 215 etichette. Un grande evento che cercherà di ridare ossigeno al settore vitivinicolo, che rischia di andare in crisi dopo la decisione degli Stati Uniti di imporredel 20% sulle importazioni. Le Marche nel 2024, infatti, hanno fatto registrare una crescita dell’export, che ha sfiorato i 59 milioni di euro e con la Regione Marche che per il 2024-25 ha stanziato oltre 7 milioni di euro nell’ambito dell’Ocm vitivinicolo per azioni verso Stati Uniti, Canada, Sud Est Asiatico, Cina, Giappone, Singapore, Regno Unito e Svizzera.