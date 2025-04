Lanazione.it - Hockey pista: Innocenti Follonica sfida Alcoy per la finale della Trophy Cup

E’ lache senza dubbio vale una stagione. E’ quella che si disputa stasera alle 19 al Capannino: ad affrontarsi l’e l’, squadra spagnola che sta andando bene nella liga iberica e che quindi sarà unadifficile. In palio c’è laCup, la nuova manifestazione internazionale diche vede la fasegiocarsi proprio in riva al Golfo e che ieri sera è stata presentata in Comune Le altre due squadre che si contenderanno la finalissima sono il Coutras (team francese) e il Biasca (Svizzera). Si apre dunque oggi la Final Fourkermesse che è uno degli obiettivisocietà del presidente Ciullini che ha l’opportunità di mettere i bacheca l’ennesimo titolo dopo la Supercoppa Italiana che già brilla nella bacheca di via Sanzio.