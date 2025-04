Volley maschile Serie B | Npsg Trading Logistic sfida Gruppi Lupi Pontedera al PalaMariotti

Npsg Trading Logistic che ospiterà al PalaMariotti il Gruppi Lupi Pontedera. Il via della 25ª giornata di Volley maschile Serie B domani alle 17 con gli spezzini che proveranno a riscattarsi contro una formazione da non sottovalutare, ma abbordabile. Turno in esterna per la Vdm Mulattieri che a Savona affronta i padroni di casa della Vbc, fanalino di coda di Serie C maschile. L’appuntamento, il 19° della stagione, oggi alle 17. Sul fronte femminile (Serie C) la 20.a giornata offrirà alla Pallavolo Futura una sfida interna contro la Grafiche Amadeo Sanremo questa sera alle 21 alla palestra di Ceparana. Scendendo in Serie D maschile riprenderanno i play-off, arrivati al 4° turno. Il Volley Colombiera ospiterà l’Anselmo Carcare stasera alle 20 ad Ameglia. La Pallavolo Futura a Ceparana se la vedrà contro la penultima forza del girone, Albisola, oggi pomeriggio alle 18. Sport.quotidiano.net - Volley maschile Serie B: Npsg Trading Logistic sfida Gruppi Lupi Pontedera al PalaMariotti Leggi su Sport.quotidiano.net Impegno casalingo per lache ospiterà alil. Il via della 25ª giornata diB domani alle 17 con gli spezzini che proveranno a riscattarsi contro una formazione da non sottovalutare, ma abbordabile. Turno in esterna per la Vdm Mulattieri che a Savona affronta i padroni di casa della Vbc, fanalino di coda di. L’appuntamento, il 19° della stagione, oggi alle 17. Sul fronte femminile (C) la 20.a giornata offrirà alla Pallavolo Futura unainterna contro la Grafiche Amadeo Sanremo questa sera alle 21 alla palestra di Ceparana. Scendendo inriprenderanno i play-off, arrivati al 4° turno. IlColombiera ospiterà l’Anselmo Carcare stasera alle 20 ad Ameglia. La Pallavolo Futura a Ceparana se la vedrà contro la penultima forza del girone, Albisola, oggi pomeriggio alle 18.

