Baroni fino al 2027 Il club ribadisce la fiducia | pronto a prolungare l' accordo

Baroni, il suo staff e la squadra, tutti insieme. La società ha ribadito la fiducia nel gruppo nonostante le legittime critiche per la brutta figura rimediata a Bologna e soprattutto nell'allenatore che farà parte del progetto triennale cominciato la scorsa estate: non può essere messo tutto in discussione per il calo degli ultimi tre mesi. La situazione contrattuale è nota: Baroni ha l'accordo fino al 2026 ma, questa è la novità più importante emersa dal confronto nel centro sportivo biancoceleste, la società è pronta nei prossimi giorni a sedersi intorno al tavolo col mister per allungare il rapporto fino a giugno del 2027. Iltempo.it - Baroni fino al 2027. Il club ribadisce la fiducia: pronto a prolungare l'accordo Leggi su Iltempo.it Confronto duro anche con toni aspri nelle segrete stanze di Formello: l'obiettivo della Lazio è ripartire subito, già domani a Bergamo contro l'Atalanta e giocare alla grande le ultime dieci partite tra campionato ed Europa League che si spera possano diventare di più in caso di qualificazione alle semifinali (traguardo mai raggiunto durante la gestione Lotito). Presente il ds Fabiani,, il suo staff e la squadra, tutti insieme. La società ha ribadito lanel gruppo nonostante le legittime critiche per la brutta figura rimediata a Bologna e soprattutto nell'allenatore che farà parte del progetto triennale cominciato la scorsa estate: non può essere messo tutto in discussione per il calo degli ultimi tre mesi. La situazione contrattuale è nota:ha l'al 2026 ma, questa è la novità più importante emersa dal confronto nel centro sportivo biancoceleste, la società è pronta nei prossimi giorni a sedersi intorno al tavolo col mister per allungare il rapportoa giugno del

