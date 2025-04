Sport.quotidiano.net - Italservice travolta dal Sala Consilina: pesante sconfitta 3-7 nella sfida salvezza

: Ricordi, Tonidandel, Gastaldo, Galliani, Patias, Badahi, Taurisano, Achilli, Barichello, Saponara, Ramon, Manservigi. All. Bargnesi.: Fiuza, Baroni, Igor, Vidal, Diaz, Santoro, Carducci, Eldestein, Fatiguso, Arillo, Delmestre, Stigliano. All. Conde. Reti: 6’ e 36, 7’ e 27 Arillo, 11’ e 11 Carducci, 13’ e 28 Vidal, 13’ e 45 del primo tempo Edelstein ; 4’ e 41 Arillo, 14’ e 26 Barichello, 14’ e 48, 15’ e 8 Patias, 19’ e 37 della ripresa Vidal. Batosta per l’. Laper lafinisce male per Pesaro. Iltravolge i biancorossi con un risultato: 3 a 7. Dopo la vittoria in rimonta con Cosenza di martedì scorso, ieri sera la favola non è proseguita. Gli avversari partono subito forte. Dopo 6’ Arillo segna.