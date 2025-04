Agi.it - Una cartomante circuisce un'anziana, tre arresti a Milano

AGI - Una 'maga' che sosteneva di poter aiutare un'a guarire la figlia è al centro di un blitz della polizia ache ha portato a tre. L'operazione Morgana, come è stata denominata l'indagine andata avanti per più di un anno coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia meneghina, ha portato a tre ordinanze di custodia cautelare in carcere e sette decreti di perquisizione. L'accusa e l'avvio delle indagini La 'rete' di indagati deve rispondere di truffa in concorso ai danni di un'donna milanese. A far aprire l'inchiesta, una segnalazione, giunta alla Polizia Postale didagli operatori di un ufficio postale insospettiti dal comportamento anomalo di una correntista che aveva effettuato cospicui prelievi di denaro in un ridotto arco temporale. Il ruolo della segnalazione e il gruppo criminale La prontezza dimostrata dal personale di Poste Italiane nel segnalare tempestivamente l'episodio al Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lombardia ha consentito di avviare tutti gli accertamenti utili a neutralizzare un gruppo criminale composto in prevalenza dai familiari di una sedicenteche, facendo leva sulla grave malattia della figlia della vittima, l'aveva indotta a dare ingenti somme di denaro per presunte 'cure mediche'; parte dei soldi confluivano su più conti correnti, alcuni dei quali intestati anche ai parenti della stessa