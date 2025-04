Thiago Motta | “La Juve doveva darmi tempo Bugiardo chi dice che avevo lo spogliatoio contro”

Thiago Motta ha parlato per la prima volta dopo l'esonero dalla Juventus. L'allenatore ha rivendicato il lavoro fatto sotto la sua gestione e spazza via le voci sul rapporto con alcuni calciatori, compreso Vlahovic. Leggi su Fanpage.it ha parlato per la prima volta dopo l'esonero dallantus. L'allenatore ha rivendicato il lavoro fatto sotto la sua gestione e spazza via le voci sul rapporto con alcuni calciatori, compreso Vlahovic.

Parla Thiago Motta: "Non ho fallito, quello che ho seminato resterà e sui litigi in squadra...". De Zerbi troppo simile a Thiago Motta? Hanno una differenza, ecco quale. Thiago Motta al Corriere della Sera pt.2: 'Yildiz-Messi, non è vero! La rottura con Danilo, la verità su Koop e i messaggi di saluto'. Soulé: "Thiago Motta voleva che rimanessi, ma conosceva bene la situazione". Tacchinardi: "Thiago Motta non ha capito la Juventus". Panchina Roma, l'intelligenza artificiale vota Thiago Motta e altri due. Ne parlano su altre fonti

Thiago Motta: “La Juve doveva darmi tempo. Bugiardo chi dice che avevo lo spogliatoio contro” - Thiago Motta ha parlato per la prima volta dopo l’esonero dalla Juventus. L’allenatore ha rivendicato il lavoro fatto sotto la sua gestione e spazza via le voci sul rapporto con alcuni calciatori, ... (fanpage.it)

Thiago Motta, che bordate: "La Juve doveva darmi tempo, sono deluso. E sullo spogliatoio..." - L'ormai ex tecnico bianconero parla per la prima volta dopo l'esonero: tutte le sue parole (non scontate) al Corriere della Sera ... (corrieredellosport.it)

La verità di Thiago Motta: «Juve, lavoro interrotto. Serviva più tempo. Spogliatoio contro di me? Sono inaccettabili bugie» - L'ex allenatore bianconero Thiago Motta racconta la sua esperienza alla Juventus: «Il mio lavoro è stato interrotto a un punto dall'obiettivo. Accetto sempre le critiche, mi danno fastidio gli attacch ... (msn.com)