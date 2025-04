Ilrestodelcarlino.it - I 60 anni del Club Alpino. Arrampicata alla Rocca

Sessant’a piedi, gambe in sp, ad attraversare boschi, a scalare montagne, a solcare la neve. Sessant’di passioni e di ricordi che meritano di essere raccontati. E ai quali ora c’è da pensare di aggiungerne tanti altri. La sezione Cai di Cesena, che oggi conta 1.196 soci iscritti (segnando un incremento di 137 rispetto al 2023), festeggerà con una serie di eventi pensati per essere un elogio a 360 gradimontagna come luogo d’incontro e connessione. ‘La montagna che ci unisce’ è infatti il filo conduttore di un anno ricco di eventi, capace di mettere insieme escursionisti, alpinisti, camminatori lenti e veloci, giovani e meno giovani. Dal 2013 il Cai di Cesena ha sede presso il centro ‘I Maceri’ in via Cesenatico 5735, nella ex scuola elementare e nell’ambito della rete ‘Spazio Comune’.