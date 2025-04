Len Solution Carpi si gioca i playoff in Serie A Silver contro Lanzara

Solution Carpi in Serie A Silver. Alle 21 a Salerno i bianconeri, sesti a -1 dalle due squadre al 4° posto, si giocano tutto: per arrivare quarti o quinti e andare ai playoff devono vincere sul campo del Lanzara (deve vincere per evitare i playout) e sperare che non vinca almeno una fra Belluno (alle 19 col Campus fuori classifica) e Cologne (alle 21 col Romagna che si gioca i playout col Lanzara, su cui è a +2 ma con lo scontro sfavorevole), intreccio in cui Carpi è avanti anche in un arrivo pari a 3 squadre. "Ci siamo messi nella peggiore condizione – spiega coach Davide Serafini –. Sono certo che Cologne-Romagna è la gara più aperta, Belluno-Campus la vedo segnata". Out Sortino, Carabulea (foto) dolorante. Le altre: Haenna-Trieste, Belluno-Campus, Molteno-Bologna, Cologne-Romagna, Verdeazzurro-Mascalucia. Sport.quotidiano.net - Len Solution Carpi si gioca i playoff in Serie A Silver contro Lanzara Leggi su Sport.quotidiano.net Ultima di regular season per la Lenin. Alle 21 a Salerno i bianconeri, sesti a -1 dalle due squadre al 4° posto, sino tutto: per arrivare quarti o quinti e andare aidevono vincere sul campo del(deve vincere per evitare i playout) e sperare che non vinca almeno una fra Belluno (alle 19 col Campus fuori classifica) e Cologne (alle 21 col Romagna che sii playout col, su cui è a +2 ma con lo ssfavorevole), intreccio in cuiè avanti anche in un arrivo pari a 3 squadre. "Ci siamo messi nella peggiore condizione – spiega coach Davide Serafini –. Sono certo che Cologne-Romagna è la gara più aperta, Belluno-Campus la vedo segnata". Out Sortino, Carabulea (foto) dolorante. Le altre: Haenna-Trieste, Belluno-Campus, Molteno-Bologna, Cologne-Romagna, Verdeazzurro-Mascalucia.

Len Solution Carpi si gioca i playoff in Serie A Silver contro Lanzara. Scossa Len Solution: con Serafini rimonta che tiene accesa la speranza playoff. Disastro Len Solution: perde a Chieti e scivola fuori dai playoff. Soffertissima vittoria della Pallamano Trieste contro Carpi, ora il match point a Belluno. Trieste, la Gold è dietro l'angolo: battuta Carpi, a Belluno si può festeggiare la promozione. Len Solution cambia: via coach Agazzani, in panchina torna Serafini. Ne parlano su altre fonti

Pallamano. Per il Carpi è un derby verità. In B il Rapid va a caccia del poker - Passano da Valsamoggia le ambizioni della Len Solution Carpi, che oggi alle 16 scende in campo per il recupero della gara rinviata due settimane fa per il maltempo col Bologna United. Con il ... (msn.com)

Pallamano. Carpi, vietato fallire. C’è il fanalino di coda - Scatta oggi alle 16 dalla Vallauri la volata della Len Solution Carpi nelle ultime 5 giornate di Serie A Silver. I bianconeri, dopo l’ottima prova di Trieste non accompagnata da punti ... (msn.com)